النفط يتراجع في تعاملات متقلبة مع قلق المستثمرين

تراجعت أسعار النفط في تعاملات متقلبة اليوم الثلاثاء مع قلق المستثمرين بسبب المخاوف المتعلقة بالطلب ومخاوف من نقص الإمدادات العالمية، وذلك بعد أن أوقفت ليبيا بعض الصادرات ومع استعداد المصانع في شنغهاي لإعادة التشغيل بعد إغلاق بسبب كوفيد-19.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.41 دولار أو 1.2 بالمئة إلى 111.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 1028 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها بأكثر من دولار إلى 114.21 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.64 دولار بما يعادل 1.5 بالمئة إلى 106.57 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت إلى 108.92 دولار في وقت سابق.

تعرضت الأسعار لضغوط مع تداول الدولار عند أعلى مستوى له في عامين.

كما كانت المخاوف بشأن نمو الطلب في بؤرة الاهتمام قبل إصدار صندوق النقد الدولي لتقرير توقعات الاقتصاد العالمي اليوم الثلاثاء.

وجاء انخفاض الأسعار اليوم الثلاثاء في أعقاب ارتفاع بأكثر من واحد بالمئة أمس الاثنين عندما سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ 28 مارس آذار بسبب تعطل إمدادات النفط الليبي.

وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس من بدء “موجة مؤلمة من الإغلاقات” بعد إعلانها حالة القوة القاهرة فيما يتعلق ببعض من إنتاجها وصادراتها بعد أن وسعت قوات في الشرق حصارها للمنشآت النفطية بسبب أزمة سياسية.

ووما زاد المخاوف حيال الإمداد اتساع فجوة إمدادات أوبك+ في مارس آذار مع تضرر إنتاج روسيا من العقوبات.