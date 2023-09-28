النفط يتراجع في ظلّ تصاعد المخاوف من استمرار التضخم

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، مع زيادة التوقعات بأن تبقي الاقتصادات الغربية الكبرى أسعار الفائدة مرتفعة للتصدي لتضخم لا ينحسر.

وبحلول الساعة 13:12 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتًا إلى 95.89 دولار للبرميل بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في وقت سابق من الجلسة. وتنتهي تعاقدات نوفمبر/ نشرين الثاني غدًا الجمعة.

وانخفض العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر/ كانون الأول 65 سنتًا إلى 93.71 دولار للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 76 سنتًا إلى 92.92 دولار للبرميل بعد ارتفاعها فوق 95 دولارًا في وقت سابق من الجلسة للمرة الأولى منذ أغسطس/ آب 2022.

وقال محللون إن الارتفاع في أسعار النفط الخام في وقت سابق من الجلسة كان نتيجة شح المعروض وانخفاض المخزونات.

لكن مع اقتراب أسعار برنت من 100 دولار للبرميل، تتزايد المخاوف من أن يضطر محافظو البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة للتصدي لتضخم لا يتراجع لأسباب منها ارتفاع كلفة الطاقة.

وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 2.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 416.3 مليون برميل، وهو انخفاض يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز.

وجاء ذلك في أعقاب تخفيضات إنتاج بلغت 1.3 مليون برميل يوميًا حتى نهاية العام من السعودية وروسيا.