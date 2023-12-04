النفط يتراجع في ظلّ حالة من "عدم اليقين" بشأن تخفيضات أوبك+

عكست العقود الآجلة للنفط مسارها بعد ارتفاع لفترة وجيزة اليوم الإثنين، وسط ضغوط مستمرة بسبب قرار أوبك+ وعدم اليقين بشأن نمو الطلب العالمي على الوقود، لكن مخاطر تعطل الإمدادات بسبب الصراع في الشرق الأوسط حدّ من الخسائر.

وبحلول الساعة 04:06 بتوقيت غرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتًا، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 78.39 دولار للبرميل، في حين بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 73.65 دولار للبرميل منخفضة 42 سنتًا، أو 0.6 بالمئة.

وهبطت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة الأسبوع الماضي، بفعل شكوك المستثمرين بشأن مدى تخفيضات الإمدادات التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بما في ذلك روسيا، في إطار مجموعة أوبك+، والمخاوف بشأن تباطؤ نشاط التصنيع العالمي.

وكانت تخفيضات أوبك+ التي أعلنت يوم الخميس طوعية بطبيعتها، مما أثار الشكوك حول ما إذا كان المنتجون سيعملون بها بالكامل أم لا. والمستثمرون غير متأكدين أيضًا من كيفية قياس هذه التخفيضات.

وكانت الاعتبارات الجيوسياسية أيضًا في مقدمة اهتمامات المستثمرين مع استئناف القتال في غزة. وقال الجيش الأميركي اليوم الأحد إن ثلاث سفن تجارية تعرضت لهجوم في المياه الدولية بجنوب البحر الأحمر، في حين أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على سفينتين إسرائيليتين في المنطقة.

وقالت تينا تنغ المحللة في سي.إم.سي ماركتس إن استئناف الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) غذى زخم صعود أسعار النفط.