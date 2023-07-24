الأثنين 6 محرم 1445 ﻫ - 24 يوليو 2023 |
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النفط يتراجع قبيل قرارات أميركيّة وأوروبيّة بشأن رفع الفائدة

منذ 45 دقيقة
حقل نفط

حقل نفط

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انخفضت أسعار النفط اليوم الإثنين، مع ترقب المستثمرين لمزيد من الرفع في أسعار الفائدة من البنكين المركزيين الأميركي والأوروبي، في حين أبقت قلة المعروض وآمال بخصوص تحفيزات صينية خام برنت عند 80 دولارًا للبرميل.

وبحلول الساعة 00:45 بتوقيت غرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتًا أو 0.5 بالمئة إلى 80.66 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 37 سنتًا أو 0.5 بالمئة إلى 76.70 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان 1.5 بالمئة و2.2 بالمئة على التوالي في الأسبوع الماضي، في رابع أسبوع على التوالي للمكاسب مع توقع انخفاض المعروض في أعقاب تخفيضات مجموعة أوبك+. كما تصاعد القتال في الأسبوع الماضي في أوكرانيا بعد انسحاب روسيا من اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود.

ويأخذ المستثمرون في الاعتبار برفع الفائدة ربع نقطة مئوية في البنك المركزي الأميركي والمركزي الأوروبي هذا الأسبوع، لذلك سيكون التركيز منصبًا على تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) جيروم باول ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بخصوص رفع الفائدة مستقبلًا.

كما تترقب أطراف السوق أيضًا أن تطبق الصين إجراءات تحفيز لدعم اقتصادها المتعثر، الأمر الذي سينعش على الأرجح الطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وفيما يتعلق بالإمدادات قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، يوم الجمعة، إن تحركات أوبك+ لدعم سوق النفط كافية في الوقت الراهن، مضيفًا أن المجموعة متأهبة لاتخاذ المزيد من الخطوات عند الضرورة.

    المصدر :
  • رويترز

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