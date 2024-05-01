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النفط يتراجع لليوم الثالث في ظل تخمة المخزونات الأمريكية

منذ ساعة واحدة
النفط

النفط

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انخفضت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي اليوم الأربعاء 1 نيسان/أبريل 2024، مع ارتفاع مخزونات الخام وإنتاجه بالولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى جانب تزايد الآمال في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 0005 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو تموز 47 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 85.86 دولار للبرميل.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة للتسليم في يونيو حزيران 53 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 81.40 دولار للبرميل.

وزادت مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بمقدار 4.906 مليون برميل، في حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وذلك وفقا لمصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء.

    المصدر :
  • رويترز

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