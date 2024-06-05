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النفط يتراجع لليوم السادس على التوالي

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 5 - يونيو - 2024 8:18 صباحًا
آلات استخراج النفط الخام

آلات استخراج النفط الخام

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واصلت أسعار النفط خسائرها في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء 5 حزيران/يونيو 2024، بعد أن أظهر تقرير زيادة في مخزونات الخام والوقود الأمريكية، مما يزيد من المخاوف بشأن نمو الطلب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 77.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 0005 بتوقيت جرينتش. كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 73.07 دولار للبرميل.

وانخفض كلا العقدين نحو دولار في جلسة أمس الثلاثاء وقرابة ثلاثة دولارات للبرميل يوم الاثنين، تحت ضغط من إعلان تحالف أوبك+ خططا لزيادة الإمدادات اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول على الرغم من المؤشرات الأخيرة على ضعف نمو الطلب.

وذكرت مصادر نقلا عن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي. وعادة ما يكون ارتفاع المخزونات علامة على تجاوز الإمدادات للطلب.

وأظهرت أرقام معهد النفط الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام بأكثر من أربعة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 31 مايو أيار، مقابل توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.3 مليون برميل في استطلاع أجرته رويترز.

كما ارتفعت مخزونات البنزين أكثر من أربعة ملايين برميل، وهو ما يزيد كثيرا عن الزيادة البالغة مليوني برميل التي توقعها المحللون.

وستنشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية اليوم الأربعاء الساعة 1430 بتوقيت جرينتش.

    المصدر :
  • رويترز

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