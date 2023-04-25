النفط يتراجع مع تقييم المستثمرين للطلب الصيني

انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، الثلاثاء، متخلية عن بعض المكاسب التي سجلتها الجلسة الماضية في الوقت الذي يُقيّم فيه المستثمرون الطلب القوي على السفر خلال فترة العطلة في الصين الذي قد يدعم الطلب على الوقود مع احتمال أن يؤدي رفع أسعار الفائدة في دول أخرى لتباطؤ النمو الاقتصادي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات إلى 82.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 0013 بتوقيت جرينتش بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات ليسجل 78.70 دولار للبرميل.

ارتفعت العقود الآجلة للخام أكثر من واحد بالمئة أمس الاثنين وسط تفاؤل بأن يؤدي السفر خلال فترة العطلة في الصين لزيادة الطلب في أكبر مستورد للنفط في العالم.

وتشير حجوزات السفر إلى الخارج في الصين خلال عطلة عيد العمال إلى استمرار تعافي حركة السفر إلى الدول الآسيوية. إلا أن الأعداد ما زالت بعيدة عن مستويات ما قبل الجائحة مع ارتفاع تكلفة الرحلات الطويلة وعدم وجود العدد الكافي منها.

لكن المستثمرين لا يزالون قلقين من احتمال أن ترفع البنوك المركزية في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي أسعار الفائدة لكبح التضخم، وهو ما قد يؤدي لتباطؤ النمو الاقتصادي ويضر بالطلب على الطاقة.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك إنجلترا (المركزي) والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعات لجان السياسة النقدية لديهم خلال الأسبوع الأول من مايو أيار.

ويترقب المستثمرون اليوم الثلاثاء بيانات صناعة النفط حول مخزونات النفط الأمريكية. وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تُظهر البيانات تراجع مخزونات الخام الأمريكية حوالي 1.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أبريل نيسان.

ومن المقرر أن تصدر بيانات الحكومة الأمريكية حول مخزونات الخام غدا الأربعاء.