النفط يتراجع مع صعود الدولار

تراجعت العقود الآجلة للنفط في المعاملات المبكرة، الخميس، مع صعود الدولار بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة، لكن المخاوف المتعلقة بالإمدادات حدت من تراجع الأسعار.

وبحلول الساعة 0146 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 95.72 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 59 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 89.41 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان بأكثر من دولار للبرميل أمس الأربعاء بفعل تراجع آخر في مخزونات النفط الأمريكية، على الرغم من رفع البنك المركزي الأمريكي الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس وإعلان رئيسه جيروم باول أن من السابق لأوانه التفكير في وقف رفع أسعار الفائدة.

ولا تزال مخاوف مرتبطة بالإمدادات العالمية مستمرة.

ومن المنتظر أن يبدأ حظر فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي بسبب غزو موسكو لأوكرانيا في الخامس من ديسمبر كانون الأول، وسيعقبه وقف لواردات المنتجات النفطية في فبراير شباط.

وتراجع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في أكتوبر تشرين الأول وذلك لأول مرة منذ يونيو تموز.