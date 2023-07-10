النفط يتراجع وتخفيضات أوبك+ تدعم السوق

انخفضت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، الاثنين، إذ تحلى المستثمرون بالحذر قبيل إعلان بيانات اقتصادية جديدة من الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع، فيما دعمت تخفيضات متوقعة في إنتاج الخام من السعودية وروسيا السوق.

وبحلول الساعة 0107 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 78.25 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 29 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 73.57 دولار للبرميل.

وقالت تينا تينغ المحللة في سي.إم.سي ماركتس “تجار النفط قد يكونوا حذرين قبل إعلان بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ومجموعة بيانات اقتصادية صينية هذا الأسبوع.

لكنها أضافت أن أسعار الخام قد ترتفع بعد إعلان مجموعة أوبك+ عن خططها بخصوص المزيد من الخفض في الإمدادات.

وارتفع الخامان بأكثر من أربعة بالمئة في الأسبوع الماضي ليلامسا أعلى مستوى منذ مايو أيار ويسجلا ارتفاعا لثاني أسبوع على التوالي بعد تعهد السعودية وروسيا، أكبر مصدرين للنفط في العالم بخفض الإمدادات في أغسطس آب.

وتعهدت السعودية بتمديد تخفيضات الإنتاج البالغة مليون برميل يوميا حتى أغسطس آب، بينما ستخفض روسيا صادرات الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميا. وقال مصدر حكومي لرويترز يوم الجمعة إن روسيا ستستخدم الخام لإنتاج المزيد من الوقود لتلبية الطلب المحلي.