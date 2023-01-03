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النفط يتعافى بعد خسائره المبكرة

منذ ساعتين
أسعار النفط

النفط- تعبيرية

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تحركت أسعار النفط الخام في نطاق ضيق، الثلاثاء، مع تأثر التوقعات بشأن مستقبل الطلب بمسح أسبوعي أظهر انكماش نشاط المصانع في الصين وتحذير مديرة صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي سيواجه عاما صعبا.

وتعافت العقود الآجلة لخام برنت من انخفاضها دولارا واحدا في وقت سابق لترتفع 38 سنتا، أو 0.44 بالمئة، إلى 86.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 0737 بتوقيت جرينتش.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا، أو 0.64 بالمئة، إلى 80.77 دولار للبرميل.

وكان المسح الضعيف للمصانع في الصين، اكبر مستورد للخام وثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، عاملا مؤثرا. وانخفض مؤشر كايكسين ماركيت لمديري المشتريات إلى 49.0 في ديسمبر كانون الأول من 49.4 في نوفمبر تشرين الثاني. وظل المؤشر دون قراءة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الخامس على التوالي.

وقالت كريستالينا جورجييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي يوم الأحد إن الولايات المتحدة وأوروبا والصين – وهي المحركات الرئيسية للنمو العالمي – تشهد جميعها تباطؤا متزامنا، مما زاد النظرة المستقبلية تشاؤما.

    المصدر :
  • رويترز

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