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النفط يتعافى مدعوماً بتوقعات الطلب الصيفي والتوترات الجيوسياسية

منذ 29 دقيقة
ارتفاع أسعار النفط (تعبيرية)

ارتفاع أسعار النفط (تعبيرية)

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين وسط تقييم المتعاملين للدعم من الطلب المتوقع في الصيف والتوترات الجيوسياسية، والذي بدد تأثير صعود الدولار.

وبحلول الساعة 08:50 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 85.39 دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي13 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 80.86 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان بنحو ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي وحققا مكاسب أسبوعية هي الثانية على التوالي لهما.

وقال تاماس فارجا من بي.في.إم للوساطة في عقود النفط “السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار… هو الثقة المتزايدة في أن مخزونات النفط العالمية ستنخفض حتما خلال الصيف في نصف الكرة الشمالي”، مشيرا إلى الطلب خلال فصل الصيف على منتجات النفط.

وتدعم المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتصاعد الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على المصافي الروسية أسعار النفط.

ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، تتضمن حظرا على إعادة تحميل الغاز الطبيعي المسال الروسي في التكتل لشحنه إلى دول ثالثة.

ومع ذلك فإن صعود الدولار يرفع تكلفة شراء النفط بالعملة الأمريكية لحائزي العملات الأخرى.

    المصدر :
  • رويترز

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