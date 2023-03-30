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النفط يرتفع أكثر من 1% بدعم المخاوف بشأن الإمدادات العراقية

منذ 16 ثانية
التنقيب عن النفط

التنقيب عن النفط

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ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة اليوم الخميس 30/3/2023 مدعومة بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية وتوقف الصادرات من إقليم كردستان العراق، وهو ما طغى على أثر انخفاض الإمدادات الروسية بدرجة أقل من المتوقع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 99 سنتا، بما يعادل 1.3 بالمئة، إلى 79.27 دولار للبرميل عند التسوية. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.40 دولار، أو 1.9 بالمئة، إلى 74.37 دولار للبرميل.

وتعززت الأسعار بعدما أفادت بيانات من شركات منتجة للنفط بأنها أوقفت أو قلصت الإنتاج في عدد من حقول النفط بإقليم كردستان شبه المستقل بشمال العراق بعد وقف تصدير الخام من خط أنابيب بشمال العراق، مع توقع مزيد من حالات التعطل في المستقبل.

واضطر العراق إلى وقف نحو 450 ألف برميل يوميا من صادرات النفط الخام، أو ما يعادل 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية، من إقليم كردستان يوم السبت عبر خط أنابيب يمتد من حقوله النفطية في شمال كركوك إلى ميناء جيهان التركي.

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