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النفط يرتفع أكثر من 2 في المئة

منذ 60 دقيقة
التنقيب عن النفط

التنقيب عن النفط

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زادت أسعار النفط لتسجّل عند التسوية ارتفاعاً بأكثر من 2 في المئة وتواصل التعافي من أدنى مستوى لها في 15 شهراً الذي بلغته أمس، إذ أدى إنقاذ بنك “كريدي سويس” لتهدئة المخاوف من حدوث أزمة مصرفية تلحق الضرر بالنمو الاقتصادي وتخفض الطلب على الوقود.

وأدت إجراءات اتُخذت لتحقيق الاستقرار في القطاع المصرفي، مثل استحواذ بنك “يو.بي.إس” على “كريدي سويس” وتعهدات من البنوك المركزية الكبرى بتعزيز السيولة، إلى تهدئة المخاوف حيال النظام المالي التي هزت الأسواق الأسبوع الماضي.

وقالت كبيرة محللي الأسواق المالية في “سيتي إندكس” فيونا سينكوتا “هدأت المخاوف من حدوث أزمة مصرفية وركود، مما أدى إلى إشراق آفاق الطلب على النفط على الأقل حالياً”.

وارتفع خام “برنت” 1.53 دولار، أو 2.1 في المئة، إلى 69.33 دولاراً عند التسوية، في حين سجل خام “غرب تكساس الوسيط” الأميركي زيادة 1.69 دولار، أو 2.5 في المئة، إلى 69.33 دولاراً.

وبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) اجتماع السياسة النقدية اليوم. وتتوقع الأسواق أن يرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في تراجع عن توقعات سابقة لزيادة قدرها 50 نقطة أساس.

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