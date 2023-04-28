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النفط يرتفع بأكثر من 2% وسط نمو الطلب وانخفاض الإنتاج في أمريكا

منذ 6 دقائق
أسعار النفط تشهد تقلبات متسارعة

أسعار النفط تشهد تقلبات متسارعة

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ارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة (الجمعة 28-4-2023) بعد بيانات أمريكية تظهر تراجع إنتاج النفط الخام وفي الوقت نفسه زيادة الطلب على الوقود.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو حزيران 1.17 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 79.54 دولار للبرميل عند التسوية. وينقضي أجل هذه العقود اليوم الجمعة. وقفز العقد الأكثر تداولا لشهر يوليو تموز 2.7 بالمئة إلى 80.33 دولار عند التسوية.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.02 دولار أو 2.7 بالمئة إلى 76.78 دولار عند التسوية.

ورغم أن الخامين سجلا مكاسب يومية فإنهما انخفضا للأسبوع الثاني على التوالي، وسجل خام برنت انخفاضا للشهر الرابع وسط تأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية المخيبة للآمال وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة على توقعات الطلب.

ووفقا لإدارة معلومات الطاقة، فقد انخفض إنتاج الخام الأمريكي في فبراير شباط إلى 12.5 مليون برميل يوميا وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول. وارتفع الطلب على الوقود إلى ما يقرب من 20 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني.

وتراجعت أسعار الخام خلال الأسابيع والأشهر الماضية في ظل المخاوف من احتمال أن تؤدي تحركات رفع الفائدة إلى خفض الطلب.

وهبط خام برنت بنحو ثلاثة في المئة هذا الأسبوع بعد انخفاضه بنحو خمسة في المئة الأسبوع الماضي، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو واحد في المئة هذا الأسبوع بعد نزول بنحو ستة في المئة الأسبوع الماضي.

وبالنسبة لشهر أبريل نيسان ككل، هبط خام برنت بأقل من واحد بالمئة فيما صعد خام غرب تكساس بنحو واحد في المئة مسجلا أول زيادة شهرية في ستة أشهر.

    المصدر :
  • رويترز

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