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النفط يرتفع بسبب عقوبات أميركية على نفط فنزويلا

منذ 35 دقيقة
ارتفاع أسعار النفط

ارتفاع أسعار النفط

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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الخميس وقلصت قليلا من خسائر الجلسة السابقة بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها ستعيد فرض العقوبات النفطية على فنزويلا في وقت أشار فيه الاتحاد الأوروبي إلى عقوبات جديدة على إيران.

وبصعدت العقود الآجلة لخام برنت عشرة سنتات أو 0.11 بالمئة إلى 87.39 دولار للبرميل فيما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي سنتين إلى 82.71 دولار للبرميل. وهوى الخامان القياسيان بثلاثة في المئة خلال الجلسة السابقة وسط مخاوف تتعلق بالطلب.

وقالت الولايات المتحدة إنها لن تجدد ترخيصا ينتهي أجله اليوم الخميس ويخفف على نطاق واسع من وطأة العقوبات النفطية على فنزويلا، لتتحرك بذلك لإعادة فرض تدابير عقابية بعدما أخفق الرئيس نيكولاس مادورو في الوفاء بتعهداته الانتخابية.

وقالت إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة “المخاطر المستمرة على الإمدادات من شأنها أن تساعد في دعم أسواق السلع الأولية، على الرغم من انحسار التوترات في الشرق الأوسط”.

ووفقا لإيه.إن.زد فقد صدّرت فنزويلا 600 ألف برميل يوميا في الربع الأول، توجهت 165 ألف برميل منها يوميا إلى الولايات المتحدة. وأوضحت أنه بالنظر إلى أن الكميات متواضعة فمن المرجح أن يكون التأثير “صغيرا”.

ولا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن الكيفية التي قد ترد بها إسرائيل على إيران بعد الهجوم الذي شنته طهران بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل. وفي مسعى لمنع نشوب صراع أوسع، قرر قادة الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء تشديد العقوبات على إيران.

ووفقا لتقديرات جيه.بي مورجان، بلغ متوسط ​​استهلاك النفط العالمي منذ بداية أبريل نيسان وحتى الآن 101 مليون برميل يوميا بما يقل بمئتي ألف برميل يوميا عن توقعاته الخاصة.

    المصدر :
  • رويترز

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