النفط يرتفع بعد السحب من المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة، الأربعاء، بعد أن أشارت بيانات إلى سحب أكبر من المتوقع من مخزونات الخام الأمريكية، لكن حدت من المكاسب مخاوف متزايدة بشأن الطلب في الصين وعاصفة ثلجية من المتوقع أن تضرب حركة السفر في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 62 دولار أو 2.03 بالمئة إلى 81.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 1440 بتوقيت جرينتش، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.54 دولار أو 2.02 بالمئة لتصل إلى 77.77 دولار.

وقالت مصادر في السوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الخام تراجعت بنحو 3.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر كانون الأول، في حين قدر تسعة محللين استطلعت رويترز آراءهم تراجعا بواقع 1.7 مليون برميل في المخزونات.

كما تعززت الأسعار بفضل تصريحات من وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الذي قال أمس الثلاثاء إن قرار أوبك+ خفض الإنتاج، والذي تعرض لانتقادات شديدة، اتضح أنه القرار الصحيح لدعم استقرار السوق والصناعة.

وقالت تينا تنج المحللة في سي.إم.سي ماركتس إن التصريحات تشير إلى أن أوبك+ قد تستمر في الإبقاء على خفض الإنتاج.

ومع احتمال تراجع الطلب على النفط، من المتوقع أن تواجه أجزاء كبيرة من الولايات المتحدة تساقطا كثيفا للثلوج قد يتسبب في تأخير الرحلات الجوية وإغلاق الطرق خلال واحدة من أكثر الفترات التي تزيد فيها حركة السفر خلال العام.

وكبحت المخاوف المتزايدة بشأن زيادة الإصابات بكوفيد-19 في الصين، مع بدء الصين تخفيف سياسة صفر كوفيد، ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات أعلى.

ومع ذلك، زادت واردات الصين من النفط الخام الروسي 17 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة بالعام السابق، إذ سارعت المصافي الصينية لتأمين مزيد من الشحنات قبل دخول سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع وحظر للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر كانون الأول.

وبشكل عام، تراجعت صادرات النفط الروسية 11 بالمئة على أساس شهري في الفترة من الأول حتى 20 ديسمبر كانون الأول بعد أن دخل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي حيز التنفيذ، حسبما أفادت صحيفة كوميرسانت اليومية.