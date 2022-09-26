النفط يرتفع بعد تسجيل أدنى مستوى في 9 أشهر

سجلت أسعار النفط أدنى مستوياتها في تسعة أشهر قبل أن تعاود الصعود في تعاملات متقلبة، الاثنين، وسط مخاوف في السوق من الركود وقوة الدولار مع ترقب عقوبات جديدة على روسيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية نوفمبر تشرين الثاني 72 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 86.87 دولار للبرميل بعد أن انخفضت في وقت سابق لتصل إلى 84.51 دولار، وهو الأدنى منذ 14 يناير كانون الثاني.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر تشرين الثاني إلى 77.21 دولار في أقل مستوى منذ السادس من يناير كانون الثاني، لكنها عاودت الارتفاع 86 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 79.60 دولار.

وانخفضت تعاقدات الخامين نحو خمسة في المئة يوم الجمعة.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى أعلى مستوى في 20 عاما اليوم الاثنين.

وعادة ما يؤدي الدولار القوي إلى تقليص الطلب على النفط المقوم بالدولار.