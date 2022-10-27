الخميس 2 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 27 أكتوبر 2022 |
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النفط يرتفع بفضل قوة صادرات الخام الأمريكية

منذ ساعتين
أسعار النفط تشهد تقلبات متسارعة

أسعار النفط تشهد تقلبات متسارعة

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ارتفعت أسعار النفط، الخميس، لتواصل صعودا تجاوز ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة، مدعومة بصادرات خام أمريكية قياسية مرتفعة وهبوط الدولار، لكن المخاوف المستمرة حيال ضعف الطلب في الصين حدت من المكاسب في آسيا.

وبحلول الساعة 0332 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 95.89 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 88.10 دولار للبرميل.

وزادت مخزونات الخام الأمريكية 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات حكومية أسبوعية صدرت أمس الأربعاء، مع ارتفاع صادرات الخام إلى 5.1 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، المدير العام للبحوث في شركة نيسان للأوراق المالية، إن “صادرات الخام الأمريكية القوية أثارت تفاؤلا حيال الطلب ودفعت إلى عمليات شراء جديدة، لكن المخاوف من استمرار سياسات الصين الاقتصادية المضطربة في ظل القوة المتنامية للرئيس شي جين بينغ حدت من المكاسب في آسيا”.

ونبذ المستثمرون العالميون الأصول الصينية في وقت سابق من الأسبوع وسط مخاوف من أن التركيز على الأيديولوجية قد يفوق بشكل متزايد التركيز على النمو تحت حكم أقوى زعيم صيني منذ ماو تسي تونغ.

وقال البنك الدولي أمس الأربعاء إنه يتوقع انخفاض أسعار الطاقة 11 بالمئة في عام 2023 بعد ارتفاعها 60 بالمئة هذا العام في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن تباطؤ النمو العالمي وقيود مكافحة فيروس كورونا في الصين قد تؤدي إلى انخفاض أشد.

وتلقت الأسعار دعما أيضا من ضعف الدولار، إذ شكلت قوة العملة الأمريكية مؤخرا عاملا واضحا وراء كبح مكاسب سوق النفط. وتراجع الدولار اليوم الخميس مع تزايد توقعات السوق لتخفيف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) موقفه المتشدد إزاء رفع أسعار الفائدة.

ويجعل ضعف الدولار النفط المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

    المصدر :
  • رويترز

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