النفط يرتفع بفضل نظرة أكثر تفاؤلًا للاقتصاد الأميركي

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعدما توقعت وكالة حكومية أميركية نظرة أكثر تفاؤلًا للاقتصاد، لكن تراجع واردات الصين وصادراتها من النفط الخام، كان له تأثير على الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتًا إلى 85.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 17:02 بتوقيت غرينتش في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتًا إلى 82.24 دولار للبرميل. وانخفض كلا العقدين دولارين في وقت سابق من الجلسة.

لكن الأسعار ارتفعت بعد أن توقع تقرير شهري لإدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 1.9 بالمئة في 2023 بدلا من 1.5 بالمئة، كما ورد سابقًا.

وذكر تقرير الإدارة أنّ من المتوقع أن يصل ​​سعر البرميل إلى 86 دولارًا في النصف الثاني من 2023، بارتفاع نحو سبعة دولارات عن التوقعات السابقة.

وأضاف التقرير أن من المتوقع أن يرتفع إنتاج الخام الأميركي 850 ألف برميل يوميًا إلى 12.76 مليون في 2023، متجاوزا آخر ذروة عند 12.3 مليون برميل يوميًا في 2019.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن أسعار النفط الخام آخذة في الارتفاع منذ يونيو/ حزيران، لأسباب على رأسها تمديد السعودية التخفيضات الطوعية لإنتاجها من الخام وزيادة الطلب العالمي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة: “نتوقع أن تستمر هذه العوامل في تقليص مخزونات النفط العالمية وتشكل ضغوطًا صعودية على أسعار النفط في الأشهر المقبلة”.

وتقلصت واردات الصين إجمالًا 12.4 بالمئة في يوليو/ تموز، في انخفاض حاد عن التوقعات بانخفاض خمسة بالمئة، بينما تراجعت الصادرات 14.5 بالمئة رغم توقع المحللين انخفاضها 12.5 بالمئة.

وعلى الرغم من البيانات الضعيفة، لا يزال بعض المحللين يشعرون بالتفاؤل إزاء الطلب على الوقود في الصين في الفترة من أغسطس/ آب إلى أوائل أكتوبر/ تشرين الأول في ظل ارتفاع معدلات تكرير النفط.

وعلى صعيد الإمدادات، قالت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم إنها ستمدد خفضًا طوعيًا لإنتاج النفط بمليون برميل يوميًا لشهر آخر ليشمل سبتمبر/ أيلول، مضيفة أنها قد تمدد الخفض إلى ما بعد ذلك أو إجراء خفض أكبر للإنتاج بعد سبتمبر/ أيلول.

وقالت روسيا أيضًا إنها ستخفض صادراتها النفطية 300 ألف برميل يوميًا في سبتمبر/ أيلول.