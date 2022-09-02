النفط يرتفع عند التسوية قبل اجتماع أوبك+ في الخامس من سبتمبر

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة وسط توقعات بأن أوبك+ ستناقش تخفيضات الإنتاج في اجتماعها في الخامس من سبتمبر أيلول، على الرغم من أن المخاوف بشأن قيود كوفيد-19 في الصين وضعف الاقتصاد العالمي ألقت بظلالها على السوق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتا لتبلغ عند التسوية 93.02 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا لتبلغ عند التسوية 86.87 دولار للبرميل.

وانخفض كلا الخامين القياسيين ثلاثة في المئة إلى أدنى مستوياتهما في أسبوعين في الجلسة السابقة. وسجل برنت انخفاضا أسبوعيا 7.9 بالمئة بينما نزل خام غرب تكساس الوسيط 6.7 بالمئة.

في سياق متصل، قررت دول مجموعة السبع، الجمعة، فرض سقف «بصورة عاجلة» على أسعار النفط الروسي، وفق آلية يبقى تنفيذها معقداً.

ودعت المجموعة «ائتلافاً واسعاً» من الدول للانضمام إلى هذا الإجراء الذي تم الاتفاق عليه خلال قمة عبر الإنترنت لوزراء مالية الدول الصناعية الكبرى السبع.

وصرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين على الفور مشيدة بالقرار «اليوم اجتازت مجموعة السبع محطة أساسية في تحقيق هدفنا المزدوج، وهو ممارسة ضغط تنازلي على أسعار الطاقة في العالم مع حرمان (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين من عائدات لتمويل حربه في أوكرانيا».