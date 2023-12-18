النفط يرتفع في ظلّ تغيير مسار الناقلات بعد هجمات البحر الأحمر

ارتفعت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة تقريبًا اليوم الإثنين، وسط قلق المستثمرين من تعطل التجارة البحرية وزيادة تكاليف الإمدادات، بعد هجمات جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على السفن في البحر الأحمر.

وتعرضت سفينة مملوكة للنرويج لهجوم في البحر الأحمر اليوم، وقالت شركة النفط الكبرى بي.بي إنها أوقفت مؤقتا كل عمليات النقل عبر البحر الأحمر. وأعلنت شركات شحن أخرى في مطلع هذا الأسبوع أنها ستتجنب هذا المسار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.40 دولار أو 1.8 بالمئة عند التسوية إلى 77.95 دولار للبرميل في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.04 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 72.47 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان نحو ثلاثة دولارات في وقت سابق من الجلسة.

وقال فؤاد رزاق زادة محلل شؤون السوق لدى ستون إكس “يجب الآن أخذ زيادة تكاليف المعروض في الاعتبار مع توقف عدد متزايد من ناقلات النفط عن المرور عبر مضيق (باب المندب) إلى البحر الأحمر”.

وتمر نحو 15 بالمئة من حركة الشحن العالمية عبر قناة السويس، وهي أقصر طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا.

ووسعت سوق التأمين البحري في لندن مساحة المنطقة التي تعدها عالية المخاطر في البحر الأحمر اليوم لترتفع أقساط التأمين التي تدفعها السفن.