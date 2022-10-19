النفط يرتفع في ظل شح المعروض

ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، إذ عادل الحذر من شح المعروض الأثر السلبي للنمو غير المؤكد للطلب والأخبار التي تفيد بأن الولايات المتحدة ستسحب المزيد من الخام من احتياطيها الاستراتيجي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسوية ديسمبر كانون الأول 1.54 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 91.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 1647بتوقيت جرينتش.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر تشرين الثاني، الذي ينتهي أجله الخميس، إلى 84.55 دولار للبرميل بمقدار 1.73 دولار تعادل 2.1 بالمئة.

وفي الجلسة السابقة، انخفض الخامان إلى أدنى مستوياتهما في أسبوعين بعد تقارير عن اعتزام الرئيس الأمريكي جو بايدن سحب 15 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.

تراجعت مخزونات الخام الأمريكية بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي بانخفاض 1.7 مليون برميل، حسبما أظهرت بيانات حكومية أسبوعية، وذلك مقابل توقعات بزيادتها 1.4 مليون برميل. وانخفضت مستويات الاحتياطي الاستراتيجي 3.6 مليون برميل إلى ما يربو قليلا على 405 ملايين، وهو أدنى مستوى لها منذ مايو أيار 1984.

وأرجأت الصين هذا الأسبوع أيضا إصدار بعض البيانات الاقتصادية الرئيسية، وهي خطوة غير مألوفة أثارت مخاوف من ضعف النمو.

لكن هناك أيضا بوادر انتعاش للطلب الصيني. فقد حصلت شركة التكرير العملاقة الخاصة تشجيانغ بتروكيميكال كورب على حصة إضافية لاستيراد النفط الخام في عام 2022 قدرها عشرة ملايين طن، ونالت شركة شيم تشاينا التي تديرها الدولة على حصة إضافية قدرها 4.28 مليون طن. ويعادل ذلك حوالي 104 ملايين برميل.

وتلقت الأسعار دعما من الحظر المنتظر من الاتحاد الأوروبي على الخام والمنتجات النفطية الروسية وخفض الإنتاج الذي قررته مجموعة أوبك+، المؤلفة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين بينهم روسيا، البالغ مليوني برميل يوميا.