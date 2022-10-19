الأربعاء 23 ربيع الأول 1444 ﻫ - 19 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

النفط يرتفع في ظل شح المعروض

منذ 58 دقيقة
النفط

النفط

A A A
طباعة المقال

ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، إذ عادل الحذر من شح المعروض الأثر السلبي للنمو غير المؤكد للطلب والأخبار التي تفيد بأن الولايات المتحدة ستسحب المزيد من الخام من احتياطيها الاستراتيجي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسوية ديسمبر كانون الأول 1.54 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 91.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 1647بتوقيت جرينتش.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر تشرين الثاني، الذي ينتهي أجله الخميس، إلى 84.55 دولار للبرميل بمقدار 1.73 دولار تعادل 2.1 بالمئة.

وفي الجلسة السابقة، انخفض الخامان إلى أدنى مستوياتهما في أسبوعين بعد تقارير عن اعتزام الرئيس الأمريكي جو بايدن سحب 15 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.

تراجعت مخزونات الخام الأمريكية بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي بانخفاض 1.7 مليون برميل، حسبما أظهرت بيانات حكومية أسبوعية، وذلك مقابل توقعات بزيادتها 1.4 مليون برميل. وانخفضت مستويات الاحتياطي الاستراتيجي 3.6 مليون برميل إلى ما يربو قليلا على 405 ملايين، وهو أدنى مستوى لها منذ مايو أيار 1984.

وأرجأت الصين هذا الأسبوع أيضا إصدار بعض البيانات الاقتصادية الرئيسية، وهي خطوة غير مألوفة أثارت مخاوف من ضعف النمو.

لكن هناك أيضا بوادر انتعاش للطلب الصيني. فقد حصلت شركة التكرير العملاقة الخاصة تشجيانغ بتروكيميكال كورب على حصة إضافية لاستيراد النفط الخام في عام 2022 قدرها عشرة ملايين طن، ونالت شركة شيم تشاينا التي تديرها الدولة على حصة إضافية قدرها 4.28 مليون طن. ويعادل ذلك حوالي 104 ملايين برميل.

وتلقت الأسعار دعما من الحظر المنتظر من الاتحاد الأوروبي على الخام والمنتجات النفطية الروسية وخفض الإنتاج الذي قررته مجموعة أوبك+، المؤلفة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين بينهم روسيا، البالغ مليوني برميل يوميا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قصف روسي- أرشيفية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
هجوم روسي يستهدف محطة كهرباء في غرب أوكرانيا
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس
الصحة العالمية: الفرصة ضئيلة "لمنع إبادة جماعية" في إثيوبيا
الرئيس الأمريكي جو بايدن
بايدن يعلن بيع 15 مليون برميل من احتياطي النفط

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

شيرين وحسام حبيب والمنتجة سارة الطباخ
أبرز تصريحات المنتجة سارة الطباخ حول أزمة شيرين
مصرف لبنان
زيادة في احتياطات المركزي تسبق موجة التضخم
ليونيل ميسي
الأرجنتين ليست بينهما.. ميسي يرشّح منتخبَين للفوز بكأس العالم