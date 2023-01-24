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النفط يرتفع قليلا مع التركيز على الطلب الصيني

منذ دقيقتين
النفط

النفط

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ارتفعت أسعار النفط الخام ارتفاعا طفيفا في التعاملات الآسيوية المبكرة، الثلاثاء، في سوق تركز على آفاق انتعاش الطلب الصيني، أكبر مستورد للنفط في العالم، وعلى التوقعات الاقتصادية العالمية قبيل أرباح الشركة.

وصعد خام برنت خمسة سنتات إلى 88.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 0116 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا إلى 81.75 دولار للبرميل.

وبدأت أسعار النفط الخام في الأسواق الفعلية العام على ارتفاع، إذ أظهرت الصين، التي لم تعد تعمل بقيود كورونا، علامات على المزيد من الشراء، كما يخشى المتعاملون من أن العقوبات المفروضة على روسيا قد تؤدي إلى شح الإمدادات.

وعاد المستثمرون إلى العقود الآجلة للبترول بأسرع معدل منذ أكثر من عامين مع تراجع المخاوف من انكماش دورة الأعمال العالمية.

والمستثمرون الأمريكيون على يقين تام من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيطبق زيادة طفيفة في أسعار الفائدة الأسبوع المقبل حتى مع استمرار التزامه بكبح جماح التضخم، والذي تظهر البيانات الأخيرة أنه يتباطأ.

ويراقب المتعاملون هذا الأسبوع المزيد من بيانات الأعمال التي قد تشير إلى قوة الاقتصادات العالمية خلال موسم تقارير الأرباح.

    المصدر :
  • رويترز

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