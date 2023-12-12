النفط يرتفع قُبيل "قرارات مهمّة" بشأن أسعار الفائدة

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع توخي المستثمرين الحذر، قبيل قرارات هامة بشأن أسعار الفائدة وصدور بيانات تضخم، لكن المخاوف بشأن فيوض المعروض وتباطؤ نمو الطلب قوضت المكاسب.

وبحلول الساعة 03:42 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير/ شباط 26 سنتًا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 76.29 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير/ كانون الثاني 26 سنتًا أيضًا أو 0.4 بالمئة إلى 71.58 دولار للبرميل.

وقال يب جون رونغ، محلل السوق لدى آي.جي في مذكرة: “سينصب كل الاهتمام على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين اليوم لتحديد اتجاه صانعي السياسة الأميركيين في اجتماعهم القادم”.

هذا ومن المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين اليوم الثلاثاء، في حين سينتهي غدًا الأربعاء اجتماع السياسة النقدية للجنة الأسواق المفتوحة الاتحادية الذي يستمر يومين.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير غدًا، لكن محضر اجتماعه في نوفمبر/ تشرين الثاني، أظهر أن صناع السياسات ما زالوا يشعرون بالقلق من أن التضخم قد يكون عنيدًا، مما يترك الباب مفتوحًا لمزيد من التشديد إذا لزم الأمر.