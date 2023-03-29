النفط يرتفع مع انحسار مخاوف الأسواق من شح الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا، الأربعاء، إذ ساعد خفض روسيا لإنتاجها بصورة أقل مما كان متوقعا على تهدئة المخاوف من شح المعروض بعد سحب غير متوقع من مخزونات النفط الأمريكية وتوقف بعض الصادرات من كردستان العراق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا، بما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 78.91‭ ‬دولار للبرميل بحلول الساعة 1530 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا، بما يعادل 0.7 بالمئة، إلى 73.67 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت بصورة غير متوقعة الأسبوع الماضي مع تكثيف المصافي لعملياتها بعد انتهاء أعمال الصيانة وتراجع الواردات الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، أدى سحب مخزونات البنزين بصورة أكثر من المتوقع إلى تنامي حجم الطلب قبل دخول موسم الصيف.

وتأتي بيانات المخزون في وقت تسود فيه حالة من القلق في الأسواق بعدما اضطر العراق يوم السبت لوقف تصدير نحو 450 ألف برميل يوميا من منطقة كردستان العراق الشمالية عبر تركيا بعد حكم في قضية تحكيم.

وقالت شركة النفط النرويجية (دي.إن.أو) اليوم الأربعاء إنها بدأت في وقف الإنتاج في حقليها في كردستان اللذين بلغ متوسط إنتاجهما نحو 107 آلاف برميل يوميا في عام 2022، وهو ما يمثل ربع إجمالي الصادرات الكردية.