الأثنين 19 صفر 1445 ﻫ - 4 سبتمبر 2023 |
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النفط يرتفع وسط توقعات بخفض إمدادات أوبك+

منذ 7 دقائق
النفط

النفط

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ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، بدعم من توقعات بأن يبقي المنتجون الرئيسيون على القيود التي يفرضونها على الإمدادات فضلا عن تزايد الآمال بأن يترك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير لتجنب‭‭‬‬ تباطؤ الاقتصاد.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر تشرين الثاني ثلاثة سنتات بحلول الساعة 0333 بتوقيت جرينتش إلى 88.58 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر تشرين الأول تسعة سنتات إلى 85.64 دولار للبرميل.

ويأتي الارتفاع الطفيف في التعاملات الآسيوية بعد أن أنهى العقدان الأسبوع الماضي عند أعلى مستوياتهما في أكثر من نصف عام، بعد تراجعهما في الأسبوعين السابقين.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الخميس إن روسيا اتفقت مع الشركاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على معايير لمواصلة خفض الصادرات. ومن المتوقع صدور إعلان رسمي بتفاصيل التخفيضات المزمعة هذا الأسبوع.

وأعلنت روسيا بالفعل أنها ستخفض صادراتها بواقع 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر أيلول بعد خفض قدره 500 ألف برميل يوميا في أغسطس آب. ومن المتوقع أيضا أن تمدد السعودية خفضا طوعيا بمليون برميل يوميا حتى أكتوبر تشرين الأول.

واكتسب نمو الوظائف زخما في الولايات المتحدة في أغسطس آب إلا أن معدل البطالة ارتفع إلى 3.8 بالمئة وتباطأت زيادة الأجور مما يعكس تراجع قوة سوق العمل ويعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي لن يرفع الفائدة هذا الشهر.

    المصدر :
  • رويترز

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