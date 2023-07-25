الثلاثاء 7 محرم 1445 ﻫ - 25 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

النفط يرتفع وسط شح الإمدادات

منذ دقيقتين
أسعار النفط

أسعار النفط

A A A
طباعة المقال

ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، مواصلة المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، إذ أدت مؤشرات على تراجع الإمدادات وتعهد السلطات الصينية بدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى رفع المعنويات.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات إلى 82.81 دولار للبرميل في الساعة 00:07 بتوقيت جرينتش، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا إلى 78.85 دولار.

ارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من اثنين بالمئة في اليوم السابق، وبلغا أعلى إغلاق لهما منذ أبريل نيسان.

وصعدا بالفعل لأربعة أسابيع متتالية مع توقعات بتقلص الإمدادات بسبب تخفيضات الإنتاج التي أعلنت عنها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+.

وفي الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، تعهد القادة بتكثيف سياسات دعم الاقتصاد وسط انتعاش متذبذب بعد كوفيد-19، مع التركيز على تعزيز الطلب المحلي.

ومع ذلك، أكدت البيانات المخيبة للآمال في منطقة اليورو والولايات المتحدة الضعف في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي.

فقد أظهر مسح أن النشاط التجاري في منطقة اليورو انكمش أكثر بكثير مما كان متوقعا في يوليو تموز، مع انخفاض الطلب في صناعة الخدمات المهيمنة بالكتلة، بينما انخفض إنتاج المصانع بأسرع وتيرة منذ ظهور كوفيد-19.

وفي الولايات المتحدة، تباطأ النشاط التجاري إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر في يوليو تموز، متأثرا بتراجع نمو قطاع الخدمات.

وتصدر في وقت لاحق اليوم الثلاثاء بيانات صناعية عن مخزونات الخام الأمريكية. وقدر أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم في المتوسط أن مخزونات النفط الخام انخفضت بنحو مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يوليو تموز.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

جندي أوكراني في وحدة الدفاع الجوي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا تشن هجوما جويا على كييف
خريطة ليبيا
ليبيا تنتشل 5 جثث لمهاجرين جنوب الصحراء قرب الحدود مع تونس
علم الدنمارك
الدنمارك تدين حادثة الاعتداء على "القرآن الكريم"

الأكثر قراءة

مطار رفيق الحريري الدولي
بأشد الأيام حرارة.. مطار رفيق الحريري الدولي بلا تكييف!
طقس حار - تعبيرية
الحرارة قد تتخطى ال٤٥ درجة .. افرام: لاعلان حالة طوارئ في لبنان الاسبوع المقبل
هاتف ريدمي
تصميم هاتف شاومي المرتقب Redmi Note 13 Pro Plus