النفط يرتفع ويسجل أعلى مستوى في 3 أشهر

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، (الاثنين 31-7-2023)، وسجلت أكبر مكاسب شهرية منذ يناير 2022، مدعومة بعلامات على تقلص المعروض العالمي وزيادة الطلب خلال بقية العام.

وارتفعت أسعار خام برنت في التعاقدات الآجلة لشهر أكتوبر الأكثر نشاطا 1.02 دولار أي 1.2 بالمئة لتغلق عند 85.43 دولار للبرميل. وارتفعت تعاقدات برنت لشهر سبتمبر أيلول، التي انتهى أجلها مع تسوية اليوم الاثنين، 0.7 بالمئة لتغلق عند 85.56 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.22 دولار أي 1.5 بالمئة إلى 81.80 دولار للبرميل.

وسجل برنت وغرب تكساس الوسيط أعلى مستوياتهما منذ أواخر أبريل للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الاثنين، بعد تحقيق مكاسبهما الأسبوعية الخامسة على التوالي يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن تمدد السعودية الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط البالغ مليون برميل يوميا لمدة شهر آخر ليشمل سبتمبر. وخلص مسح لرويترز الاثنين إلى أن إنتاج السعودية تراجع 860 ألف برميل يوميا في يوليو، بينما انخفض إجمالي إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 840 ألف برميل يوميا.

وقال بنك غولدمان ساكس إن الطلب العالمي على النفط ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 102.8 مليون برميل يوميا في يوليو. وعدَّل البنك بالرفع تقدير الطلب في 2023 بنحو 550 ألف برميل يوميا مستندا في ذلك إلى تقديرات أقوى للنمو الاقتصادي في الهند والولايات المتحدة، مما يعوض تقلص استهلاك الصين.