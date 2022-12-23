النفط يرتفع 3 دولارات وسط مخاوف بشأن الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط حوالي ثلاثة دولارات عند التسوية اليوم الجمعة 23/12/2022 محققة مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، بعدما قالت موسكو إنها قد تخفض إنتاج الخام ردا على سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع على الخام الروسي.

وارتفع خام برنت 2.94 دولار أو ما يعادل 3.6 بالمئة عند التسوية إلى 83.92 دولار للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.07 دولار أو 2.7 بالمئة إلى 79.56 دولار للبرميل عند التسوية.

وقد تتراجع صادرات روسيا من نفط البلطيق 20 بالمئة في ديسمبر كانون الأول مقارنة بالشهر السابق بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع عقوبات وسقفا لأسعار الخام الروسي، وذلك وفقا لمتعاملين وحسابات رويترز.

وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي للتلفزيون الرسمي اليوم الجمعة إن روسيا قد تخفض إنتاج النفط بنسبة تتراوح بين خمسة وسبعة بالمئة في مطلع 2023 ردا على الحد الأقصى للسعر الذي تفرضه الدول الغربية على نفطها الخام ومنتجات التكرير.

وقد ينخفض الطلب على النفط الخام وإنتاجه خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب عمليات الإغلاق الناجمة عن عاصفة شتوية هائلة تجتاح مساحة واسعة من الولايات المتحدة. وتم إغلاق العديد من أكبر مصافي التكرير الأمريكية بسبب البرد القارس بينما تم وقف عمليات إنتاج في تكساس ونورث داكوتا.

وارتفعت العقود الآجلة للبنزين والديزل منخفض الكبريت خمسة بالمئة توقعا لانخفاض إنتاج مصافي التكرير وزيادة الطلب على وقود التدفئة.