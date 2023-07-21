النفط يستقرّ بعد مكاسب على مدى 3 أسابيع

تغيرت أسعار خام برنت تغيرًا طفيفًا اليوم الجمعة، وتتجه نحو إنهاء الأسبوع مستقرة بعد مكاسب على مدى ثلاثة أسابيع متتالية، إذ تُقيّم الأسواق انخفاض مخزونات الخام الأميركية، واحتمال وقف زيادات أسعار الفائدة في مقابل بيانات اقتصادية صينية ضعيفة، يمكن أن تحد من الطلب.

وبحلول الساعة 00:16 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 79.67 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسعة سنتات إلى 75.74 دولار للبرميل. وسجلت الأسعار ارتفاعًا طفيفًا عند التسوية أمس الخميس.

وعلى مدار الأسبوع، يتجه خام برنت لتسجيل انخفاض 0.2 بالمئة، بينما يتوقع أن يرتفع الخام الأميركي 0.4 بالمئة.

ومما دعم الأسعار تراجع مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي مدعومة بقفزة في صادرات الخام، حسبما قالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء.

بالإضافة إلى ذلك ساهمت بيانات حديثة، مثل معدل التضخم الأقل من المتوقع ونمو الوظائف بوتيرة معتدلة، في إقناع العديد من المستثمرين والمحللين بأن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة المتوقع هذا الشهر سيكون الأخير في دورة التشديد الحالية.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إبطاء النمو الاقتصادي وخفض الطلب على النفط.

ومع ذلك، أدت البيانات الاقتصادية الضعيفة في الصين لكبح أسعار النفط. فقد سجل ثاني أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم هذا الأسبوع نموًا مخيبًا للآمال في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، مما يزيد من احتمال عدم تحقيق الاقتصاد هدف النمو السنوي للحكومة البالغ خمسة بالمئة.