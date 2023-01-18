النفط يستقر بعد تخليه عن مكاسبه المبكرة

استقرت أسعار النفط دون تغير يذكر، الأربعاء، بعدما تخلت عن مكاسبها المبكرة إذ تشهد السوق توازنا بين المخاوف من ركود محتمل في الولايات المتحدة مقابل تفاؤل بأن يؤدي رفع القيود المرتبطة بكوفيد-19 في الصين لزيادة الطلب في أكبر مستورد للنفط في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لمزيج برنت 22 سنتا، أي 0.3 بالمئة، إلى 85.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 1831 بتوقيت جرينتش بينما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين لتسجل 80.16 دولار للبرميل.

وتباطأ النمو الاقتصادي الصيني بشدة إلى ثلاثة بالمئة في 2022 ليتأتي دون المستوى المستهدف رسميا البالغ حوالي 5.5 بالمئة ومسجلا ثاني أسوأ أداء له منذ 1976.

لكن البيانات مازالت أفضل مما توقعه المحللون بعدما بدأت الصين تخفيف سياستها صفر كوفيد الصارمة في مطلع ديسمبر كانون الأول. وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن ينتعش النمو إلى 4.9 بالمئة هذا العام.

وتوقع محللون تراجع في مخزونات النفط الخام الأمريكية حوالي 600 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي وفق استطلاع لرويترز مما قدم بعض الدعم للأسعار.

وأظهرت تقارير تراعج مبيعات التجزئة وإنتاج قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في ديسمبر كانون الأول مما أثار مخاوف لدى البعض في السوق من حدوث ركود.