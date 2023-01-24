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النفط يستقر وسط توازن بين إعادة الفتح بالصين ومخاوف اقتصادية

منذ ساعة واحدة
النفط مقابل الدولار

النفط مقابل الدولار

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استقرت أسعار النفط الخام،الثلاثاء، وسط مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي والزيادة المتوقعة في مخزونات النفط الأمريكية وهو ما قابلته آمال في تعافي الطلب على الوقود من الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.

وانخفض خام برنت 30 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 87.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 1010 بتوقيت جرينتش، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 81.27 دولار للبرميل.

ويراقب المتعاملون هذا الأسبوع المزيد من بيانات الأعمال التي قد تشير إلى قوة الاقتصادات العالمية خلال موسم تقارير الأرباح.

وحوم الدولار اليوم الثلاثاء قرب أدنى مستوى له في تسعة أشهر مقابل اليورو كما تخلى عن المكاسب التي سجلها مؤخرا مقابل الين، في وقت يعكف فيه المتعاملون على تقييم احتمالات حدوث ركود في الولايات المتحدة فضلا عن مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن الفائدة.

وبدأت أسعار النفط الخام في الأسواق الفعلية العام على ارتفاع، إذ أظهرت الصين، التي لم تعد تعمل بقيود كورونا، علامات على المزيد من الشراء، كما يخشى المتعاملون من أن العقوبات المفروضة على روسيا قد تؤدي إلى شح الإمدادات.

    المصدر :
  • رويترز

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