النفط يستقر وسط علامات على انحسار التوتر في الشرق الأوسط

لم تشهد أسعار النفط تغيرًا يذكر اليوم الثلاثاء، إذ تخلت عن مكاسبها المبكرة وسط مؤشرات على انحسار التوتر في الشرق الأوسط وغموض بشأن مخزونات النفط الأميركية.

إذ أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنّه يجري مناقشات يومية لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وعبّر عن اعتقاده بأنه سيتسنى إنجاز هذا الأمر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 47.82 دولار للبرميل، وهو ما يقل عن سعر التسوية في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول عشية هجوم حماس على إسرائيل والذي بلغ 84.58 دولار. وفي الأسابيع اللاحقة جرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند مستوى مرتفع بلغ 93.79 دولار للبرميل في 20 أكتوبر/ تشرين الأول.

واستقر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 78.26 دولار.

وقال فيل فلين، المحلل لدى برايس فيوتشرز غروب: “علاوة الحرب تتلاشى إذ يبدو أنه لن يكون هناك انقطاع على الأرجح في الإمدادات” في الشرق الأوسط”.

وقال البيت الأبيض إن كبير مستشار بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت مكجورك يتوجه إلى المنطقة لإجراء محادثات مع مسؤولين في إسرائيل والضفة الغربية وقطر والسعودية ودول أخرى.

وفي التعاملات المبكرة، ارتفع سعر الخامين القياسيين أكثر من دولار للبرميل بعد أن عززت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب وتراجع الدولار بفعل بيانات أظهرت تباطؤ التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.

وقال فلين إن أسعار الخام تخلت أيضًا عن مكاسبها المبكرة اليوم بسبب عدم وضوح الرؤية لدى السوق بشأن ما ستكشف عنه تقارير مخزونات النفط الأمريكية.

وستصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية غدًا الأربعاء أول تقرير لها عن مخزونات النفط منذ أسبوعين.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط للعامين الحالي والمقبل على الرغم من التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي في جميع الاقتصادات الكبرى تقريبًا.

وفي الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو/ تموز متأثرة بالمخاوف من احتمال تراجع الطلب في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم.