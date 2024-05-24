النفط يستقر وسط مخاوف بشأن أسعار الفائدة الأمريكية

استقرت أسعار النفط اليوم الجمعة 24 أيار/مايو 2024، إذ تقيم الأسواق أحدث تعليقات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في ظل التضخم العنيد، في حين دعمت مؤشرات على تزايد الطلب الموسمي على الوقود في الولايات المتحدة الأسعار.

وبحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 81.41 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط سنتين إلى 76.89 دولار للبرميل.

وأغلق الخامان القياسيان عند أدنى مستوياتهما في عدة أشهر أمس الخميس، إذ أنهت العقود الآجلة لخام برنت تداولات أمس عند أضعف مستوياتها منذ يناير كانون الثاني، وسجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر.

وتتجه العقود الآجلة لخام برنت نحو انخفاض أسبوعي بأكثر من ثلاثة بالمئة، كما تتجه العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط صوب خسارة أربعة بالمئة تقريبا هذا الاسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي، إذ أدت قيود الاقتصاد الكلي المستمرة في الولايات المتحدة إلى استمرار حالة عدم اليقين.

وأظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء أن صناع السياسات يناقشون ما إذا كانت أسعار الفائدة الحالية مرتفعة بما يكفي لكبح جماح التضخم.

وقال بعض المسؤولين إنهم سيكونون على استعداد لزيادة تكاليف الاقتراض مرة أخرى إذا ارتفع التضخم. ومع ذلك، استبعد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول وآخرون من متخذي القرار في تصريحات مختلفة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وفي الوقت نفسه، ساعد ارتفاع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة على استقرار الأسعار قبل عطلة نهاية الأسبوع التي تليها عطلة يوم الذكرى يوم الاثنين، والتي تعتبر بداية موسم السفر الصيفي بالسيارات في الولايات المتحدة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن الطلب على البنزين وصل إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر تشرين الثاني. وقال محللون لدى إيه.إن.زد في مذكرة إن ذلك ساعد في دعم السوق إذ يمثل قائدو السيارات الأمريكيون حوالي عشر الطلب العالمي على النفط، “ما يجعل موسم السفر القادم أحد ركائز انتعاش نمو الطلب العالمي”.

وتترقب الأسواق اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها،أوبك+، في الثاني من يونيو حزيران لمناقشة ما إذا كان سيتم تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا.