النفط يسجل ارتفاعاً طفيفاً مع تقلص مخزونات الخام الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الأربعاء بعد انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع، لكن التعاملات المحدودة قبل عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة ومخاوف من زيادة المخزونات العالمية حدتا من المكاسب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 86.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 1542 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا واحدا إلى 82.81 دولار للبرميل.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات النفط الخام 12.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، بما يزيد عن توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بانخفاضها 680 ألفا.

وقال محللون إن رد فعل السوق كان ضعيفا رغم ذلك لأسباب من بينها انخفاض الكميات المتداولة قبل عيد الاستقلال.

وارتفع الخامان القياسيان أمس الثلاثاء إلى أعلى مستوى لهما منذ نهاية أبريل نيسان قبل أن يتراجعا وسط تلاشي المخاوف من أن يؤدي الإعصار بيريل إلى اضطراب الإنتاج في خليج المكسيك.

وأظهر مسح نشرته رويترز أمس الثلاثاء أن إنتاج منظمة أوبك ارتفع أيضا في يونيو حزيران للشهر الثاني على التوالي، إذ عوضت زيادة الإمدادات من نيجيريا وإيران تأثير تخفيضات طوعية للإمدادات من أعضاء آخرين ودول ضمن تحالف أوبك+ الأوسع.

وعلى صعيد متصل أظهرت مسوح أن نشاط الخدمات في الصين نما بأبطأ وتيرة في ثمانية أشهر في يونيو حزيران، وأن ثقة الأعمال بلغت أدنى مستوى لها في أربع سنوات بسبب تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة. كما تباطأ نمو الأعمال في منطقة اليورو بحدة خلال الشهر الماضي.