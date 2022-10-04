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النفط يسجل ارتفاعاً ملحوظاً قبيل اجتماع أوبك+ لمناقشة خفض الإنتاج

منذ ساعتين
آخر تحديث: 4 - أكتوبر - 2022 7:30 صباحًا
أسعار النفط تشهد تقلبات متسارعة

أسعار النفط تشهد تقلبات متسارعة

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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة (الثلاثاء 3-10-2022)، وسط توقعات بأن أوبك+ قد توافق على خفض كبير في إنتاج الخام عندما تجتمع الأربعاء، لكن المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي حدت من المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 89.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 0108 بتوقيت جرينتش بعد أن كسب أكثر من أربعة بالمئة في الجلسة السابقة.

وزادت كذلك العقود الآجلة للخام الأمريكي 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 83.85 دولار للبرميل. وكانت قد ارتفعت بأكثر من خمسة في المئة في الجلسة السابقة، مسجلة أكبر مكسب يومي له منذ مايو أيار.

ارتفعت أسعار النفط أمس الاثنين على خلفية تجدد المخاوف بشأن شح المعروض. وثمة توقعات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، المعروفين مجتمعين باسم أوبك+، سيخفضون الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا في أول اجتماع شخصي لهم منذ 2020 غدا الأربعاء.

وقالت مصادر في أوبك إن التخفيضات الطوعية من قبل الأعضاء يمكن أن تأتي علاوة على ذلك، مما يجعلها أكبر موجة خفض منذ بداية جائحة كوفيد-19.

وقال إدوارد مويا، المحلل البارز في أواندا، في مذكرة “على الرغم من كل شيء يجري مع الحرب في أوكرانيا، لم تكن أوبك+ بهذه القوة على الإطلاق، وسوف تفعل كل ما يلزم للتأكد من دعم الأسعار”.

وعززت أوبك+ الإنتاج هذا العام بعد تخفيضات قياسية في عام 2020 بسبب تضرر الطلب الناجم عن جائحة كورونا. لكن المنظمة فشلت في الأشهر القليلة الماضية في تلبية الزيادات المقررة في الإنتاج، والتي لم تحققها في يوليو تموز بمقدار 2.9 مليون برميل يوميا.

وتراجعت أسعار النفط لأربعة أشهر متتالية حيث أدى إغلاق كوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للنفط، إلى كبح الطلب في حين أدى ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الدولار إلى الضغط على الأسواق المالية العالمية.

وشرعت البنوك المركزية الكبرى في تنفيذ أكبر جولة من زيادات أسعار الفائدة منذ عقود، مما أثار مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي.

وأظهر استطلاع أولي لرويترز أمس الاثنين أن مخزونات النفط الخام الأمريكية زادت بنحو مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر أيلول.

    المصدر :
  • رويترز

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