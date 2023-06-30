النفط يسجل رابع خسارة فصلية على التوالي

أغلقت أسعار النفط على ارتفاع (الجمعة 30-6-2023)، لكنها سجلت رابع خسارة فصلية على التوالي، إذ يخشى المستثمرون من أن يؤدي تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي إلى تراجع الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أغسطس والتي تنتهي اليوم 56 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 74.90 دولار عند التسوية. وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في نهاية يونيو حزيران، انتهى العقد منخفضا ستة بالمئة.

وصعد كذلك استقر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 70.64 دولار للبرميل. وسجل ثاني تراجع ربع سنوي على التوالي، بانخفاض 6.5 بالمئة تقريبا في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وتأثرت الأسواق في الأشهر القليلة الماضية بضغوط التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الرئيسية وانتعاش أبطأ من المتوقع في التصنيع والاستهلاك الصيني.

وبالنسبة لتعاملات اليوم، عزز تقرير وزارة التجارة الأمريكية الذي أظهر ارتفاع التضخم السنوي الشهر الماضي بأبطأ وتيرة في عامين أسعار الخام. وجاء الدعم أيضا من الانخفاض الحاد في مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي.

وتتلقى الأسعار مزيدا من الدعم من خطط السعودية لخفض الإنتاج نحو مليون برميل إضافي يوميا في يوليو تموز بالإضافة إلى اتفاق أوبك+ الأوسع نطاقا للحد من الإمدادات حتى 2024.

وأظهر مسح لرويترز شمل 37 اقتصاديا ومحللا أن أسعار النفط ستجد صعوبة في اكتساب قوة دافعة هذا العام مع استمرار الرياح غير المواتية في الاقتصاد العالمي.