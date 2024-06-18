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النفط يصعد بدعم قوة الطلب والتوتر في الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة
ارتفاع أسعار النفط (تعبيرية)

ارتفاع أسعار النفط (تعبيرية)

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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء 18 حزيران/يونيو 2024، لتواصل مكاسب حققتها في الجلسة السابقة بدعم زيادة قوة توقعات الطلب وثقة المستثمرين في أن منتجي أوبك+ قد يوقفون أو يلغون خططهم لزيادة الإمدادات من الربع الرابع من العام.

وبحلول الساعة 0001 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 21 سنتا بما يعادل 0.25 بالمئة إلى 84.46 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 80.49 دولار للبرميل.

كان خاما القياس قد زادا بنحو اثنين بالمئة يوم الاثنين، لينهيا الجلسة عند أعلى مستوياتهما منذ أبريل نيسان.

وفي الأسبوع الماضي، عززت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية الثقة في أن الطلب على النفط سينمو في النصف الثاني من العام الجاري وسيؤثر على المخزونات.

وتتعافى معنويات المستثمرين منذ أن فاجأت مجموعة أوبك+ المتعاملين بالإعلان عن خطط لبدء زيادة الإنتاج أوائل أكتوبر تشرين الأول في ظل آمال في قوة الطلب في المستقبل بما يدعم الأسعار.

كما دعم التوتر في الشرق الأوسط السوق، مع احتمال انقطاع إمدادات نفط عالمية من المنطقة المنتجة الرئيسية إذا امتدت الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

    المصدر :
  • رويترز

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