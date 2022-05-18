النفط يصعد مدعوما بآمال تعافي الطلب في الصين

صعدت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء مدعومة بآمال تعافي الطلب في الصين مع تخفيف البلاد تدريجيا لبعض أشد قيود مكافحة كوفيد-19.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.15 دولار أو واحدا بالمئة إلى 113.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 0042 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.62 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 114.02 دولار للبرميل معوضة بعض خسائرها بعد تراجع الأسعار بنحو اثنين بالمئة في الجلسة السابقة.

وحققت مدينة شنغهاي الصينية هدفا طال انتظاره بعدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا خارج مناطق الحجر الصحي لليوم الثالث على التوالي أمس الثلاثاء، ووضعت خططا يوم الاثنين لإنهاء إغلاق دائم أكثر من ستة أسابيع.

وذكرت مصادر في السوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام والبنزين الأمريكية انخفضت في الأسبوع الماضي. وتعلن الحكومة الأمريكية بيانات المخزونات اليوم الأربعاء.

يشار إلى أن عمليات الإغلاق الصارمة في الصين، أدت كما يتضح من انعدام مبيعات السيارات في شنغهاي خلال أبريل 2022، إلى انخفاض واردات النفط بوتيرة حادة على مستوى البلاد في أبريل 2022، كما أثرت على النشاط الاقتصادي بصفة عامة، إذ انخفض الناتج الصناعي والإنفاق الاستهلاكي إلى أدنى مستوياتهما منذ بداية تفشي الجائحة، مع عدم ظهور أي بوادر انتعاش قريب في الأفق، وفقا لوكالة بلومبيرغ، في حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 في المئة على أساس سنوي في أبريل 2022.

من جهة أخرى، أثر هذا الوضع أيضا على سلسلة التوريد العالمية مع مواجهة مجموعة موسعة من الشركات بدءا من شركات صناعة السيارات حتى شركات السلع الاستهلاكية لتصاعد التكاليف بوتيرة غير مسبوقة، هذا إلى جانب عقبات الإنتاج.

في ذات الوقت، أدت العقوبات الطوعية التي فرضتها العديد من الدول على مستوى العالم على النفط الروسي إلى تشديد أوضاع سوق النفط بوتيرة أسرع مما كان متوقعا، ورغم عدم إجماع دول الاتحاد الأوروبي، وما نتج عن ذلك من تأخير فرض عقوبات كاملة على روسيا، فإن ألمانيا تخطط لوقف استيراد النفط الروسي بنهاية العام.

نتيجة لذلك، قامت أوبك في تقريرها الشهري بخفض الإمدادات المتوقعة القادمة من روسيا بمقدار 0.36 مليون برميل يوميا إلى 10.88 ملايين عام 2022. من جهة أخرى، قالت وكالة الطاقة الدولية إن روسيا قلصت إنتاج النفط بنحو مليون برميل يوميا في أبريل 2022.