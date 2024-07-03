النفط يصعد مدعوما ببيانات عن انخفاض كبير في مخزونات الخام الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، مما عزز الآمال في طلب قوي على الوقود خلال موسم القيادة الصيفي في أكبر بلد مستهلك للنفط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 85.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 0033 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 82.95 دولار للبرميل.

وتراجع الخامان القياسيان عند الإغلاق أمس الثلاثاء مع تلاشي المخاوف من أن يؤدي إعصار بيريل إلى تعطيل الإنتاج في خليج المكسيك.

وقالت مصادر نقلا عن بيانات لمعهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت بمقدار 9.163 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 يونيو حزيران.

ومن المقرر أن تنشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة، بياناتها الأسبوعية اليوم الأربعاء الساعة 1430 بتوقيت جرينتش.