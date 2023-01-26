النفط يصعد مدعوما بزيادة أقل من المتوقع للمخزونات الأمريكية

صعدت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، الخميس، بعد زيادة أقل من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، بينما جعل انخفاض الدولار النفط أقل سعرا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبحلول الساعة 0119 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا إلى 86.24 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 30 سنتا إلى 80.45 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام زادت 533 ألف برميل إلى 448.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يناير كانون الثاني. ويقل هذا بكثير عن توقعات بزيادتها مليون برميل.

لكن على الرغم من الزيادة الأقل من المتوقع فإن مخزونات الخام بلغت أعلى مستوى منذ يونيو حزيران 2021.

كما تلقت الأسعار دعما من تراجع الدولار الأمريكي الذي انخفض مقابل اليورو أمس الأربعاء.

وأحد العوامل التي تحول دون ارتفاع أسعار النفط هو مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي بما يقوض الطلب على الوقود.