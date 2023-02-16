الخميس 25 رجب 1444 ﻫ - 16 فبراير 2023 |
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النفط يصعد مع تجاهل السوق زيادة المخزونات الأمريكية

منذ 54 دقيقة
النفط

النفط

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صعدت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، الخميس، بينما تجاهلت السوق الزيادة الكبيرة في مخزونات الخام الأمريكية ورفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب.

وبحلول الساعة 0131 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا إلى 85.64 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا إلى 78.93 دولار.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأمريكية قفزت الأسبوع الماضي بمقدار 16.3 مليون برميل إلى 471.4 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ يونيو حزيران 2021. وتُعزى الزيادة، التي جاءت أكبر من المتوقع، بالأساس لتعديل البيانات، وهو ما قال محللون إنه خفف من تأثيرها على أسعار النفط.

كما تلقت الأسعار دعما من توقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب على النفط مليوني برميل يوميا في عام 2023، بزيادة 100 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي، إلى مستوى قياسي يبلغ 101.9 مليون برميل يوميا، وأن الصين مصدر 900 ألف برميل يوميا من الزيادة.

وقالت الوكالة إن الصين ستشكل ما يقرب من نصف نمو الطلب على النفط في عام 2023 بعد تخفيفها قيود كوفيد-19.

    المصدر :
  • رويترز

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