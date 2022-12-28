النفط يصعد وسط تفاؤل تعافي الطلب في الصين

صعدت أسعار النفط الأربعاء مع تفاؤل الأسواق بخصوص تعافي الطلب على الوقود مع مواصلة الصين تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير\شباط 31 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 84.64 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 79.75 دولار للبرميل، وفي ظل معنويات التفاؤل التي تسيطر على السوق سجل الخامان أعلى مستوياتهما الأسبوعية في ثلاثة أسابيع أمس الثلاثاء 27\12\2022.

وتأتي آمال تعافي الطلب على الوقود في الصين مع تحرك ثاني أكبر اقتصاد عالمي نحو إعادة فتح الحدود في الشهر المقبل بعد ثلاثة أعوام من أشد قيود على الانتقالات والأنشطة التجارية لمواجهة تفشي كوفيد-19.

كما تلقت الأسعار دعما من أنباء أشارت إلى أن روسيا تسعى لحظر مبيعات النفط بدءا من أول فبراير\شباط للبلدان التي التزمت بالحد الأقصى لأسعار النفط الروسي الذي حددته مجموعة السبع الكبرى في الخامس من ديسمبر\كانون الأول، وذلك وفقا لمرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين.