النفط يعاود الارتفاع بعد تقرير الوظائف الأمريكي وتقييم خطط أوبك بلس

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء لتتعافى من أدنى مستوى منذ أربعة أشهر بعد تحفيز من تقرير الوظائف الأمريكية الذي عزز فرص خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول في وقت تقيّم خلاله الأسواق خطط أوبك+ لبدء تقليل تخفيضات الإنتاج في وقت لاحق هذا العام.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 77.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:41 بتوقيت غرينتش. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 73.64 دولار للبرميل.

وانخفض كلا العقدين أكثر من واحد بالمئة في جلسة أمس الثلاثاء ليسجلا أدنى مستوياتهما عند التسوية منذ أوائل فبراير شباط، بعدما تراجع كلاهما نحو ثلاثة دولارات للبرميل يوم الاثنين.

وأتى انخفاض أسعار الخامين تحت ضغط من إعلان منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، وهو التحالف المعروف باسم أوبك+، خططا لزيادة الإمدادات اعتبارا من الربع الأخير من العام على الرغم من المؤشرات الأخيرة على ضعف نمو الطلب.

لكن وزير الطاقة السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان يقول إن أوبك+ سيوقف تقليل التخفيضات أو سيتراجع عنها إذا لم يكن الطلب قويا بما يكفي لسحب البراميل المنتجة.

وتلقت الأسعار شيئا من الدعم من بيانات أظهرت أن وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة زادت أقل من المتوقع في مايو أيار مع تعديل بيانات أبريل نيسان بالخفض.

وجاء هذا علاوة على تقرير أمس الثلاثاء أظهر هبوط عدد الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أبريل نيسان، وهو ما قد يدعم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في معركته أمام التضخم ويعزز فرص خفض تكاليف الاقتراض.

وأظهرت أرقام معهد النفط الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام بأكثر من أربعة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 31 مايو أيار، مقابل توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.3 مليون برميل في استطلاع أجرته رويترز.

كما ارتفعت مخزونات البنزين أكثر من أربعة ملايين برميل، وهو ما يزيد كثيرا على الزيادة البالغة مليوني برميل التي توقعها المحللون.

وستنشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية اليوم الأربعاء الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش.