الخميس 24 شعبان 1444 ﻫ - 16 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

النفط يعوض بعض خسائره بعد هبوطه لأدنى مستوى منذ أكثر من عام

منذ 36 دقيقة
تقلبات في أسعار النفط

تقلبات في أسعار النفط

A A A
طباعة المقال

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، الخميس، معوضة بعض خسائرها بعدما سجلت أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام في الجلسة السابقة، إذ هدأت الأسواق بعض الشيء بعد قرار الجهات التنظيمية السويسرية تقديم إنقاذ مالي لبنك كريدي سويس.

وبحلول الساعة 0107 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتا، بما يعادل 1.2 بالمئة، إلى 74.54 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتا، أو 1.1 بالمئة، إلى 68.35 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من دولار في وقت سابق من جلسة الخميس.

وكانا قد هبطا أمس الأربعاء إلى أدنى مستوياتهما منذ ديسمبر كانون الأول 2021، بعد أن تراجعا لثلاثة أيام متتالية. وفقد برنت ما يقرب من 10 بالمئة منذ إغلاق يوم الجمعة، بينما انخفض الخام الأمريكي نحو 11 بالمئة.

وفي وقت لاحق اليوم الخميس، من المتوقع أن يميل صانعو السياسة بالبنك المركزي الأوروبي إلى رفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية، إذ يستعيد اقتصاد منطقة اليورو قوته بينما يُتوقع أن يظل التضخم مرتفعا لسنوات.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض الطلب على النفط مع تباطؤ النمو الاقتصادي. كما أن المخاوف من تفاقم الأزمة المالية بالقطاع المصرفي يمكن أن تؤثر أيضا على طلب النفط.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات انتعاش النشاط الاقتصادي الصيني في أول شهرين من عام 2023 بعد إلغاء إجراءات احتواء فيروس كورونا الصارمة.

وأشار التقرير الشهري الصادر عن وكالة الطاقة الدولية أمس الأربعاء إلى زيادة متوقعة في الطلب على النفط من الصين، بعد يوم من رفع منظمة أوبك توقعاتها للطلب الصيني في عام 2023.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مؤشر زلزال
زلزال بقوة 7.1 درجة يهز جزر كرماديك في نيوزيلندا
الدولار الأمريكي والين الياباني
الدولار والين أكبر المستفيدين من اضطرابات القطاع المصرفي
كوريا الجنوبية - كوريا الشمالية
بعد الصاروخ الباليستي.. أمر عسكري عاجل لرئيس كوريا الجنوبية

الأكثر قراءة

الليرة اللبنانية والدولار الأميركي
رقمٌ قياسيّ جديد لـ "الدولار الأسود"
مؤشر زلزال- أرشيفية
خبير اسرائيلي يحذر: موعد الزلزال الكبير يقترب والمباني ستنهار
هزة أرضية
هزّة أرضيّة في المتن.. كم بلغت قوّتها؟