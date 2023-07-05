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النفط يغلق على ارتفاع قبيل صدور مؤشرات على الطلب خلال عطلة عيد الاستقلال

منذ ساعة واحدة
التنقيب عن النفط

التنقيب عن النفط

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ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي نحو ثلاثة بالمئة الأربعاء لتقلص الفجوة السعرية مع مزيج برنت في رد فعل على تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها السعودية وروسيا يوم الإثنين 3\7\2023 في الوقت الذي ينتظر فيه المشاركون بالسوق بيانات الطلب الأمريكي للأسبوع الذي تخلله عيد الاستقلال.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارين عن مستوى إغلاق الاثنين، أي ما يعادل 2.9 بالمئة، ليبلغ 71.79 دولار للبرميل عند التسوية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.5 بالمئة لتغلق عند 76.65 دولار للبرميل بعدما صعدت 1.60 دولار للبرميل أمس الثلاثاء 4\7\2023.

    المصدر :
  • رويترز

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