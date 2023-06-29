النفط يغلق مرتفعاً‭ ‬بعد جلسة متقلبة وسط مخاوف من شح الإمدادات ورفع الفائدة

أنهت أسعار النفط تعاملات اليوم الخميس مرتفعة بعد التقلب خلال الجلسة، إذ تدعمت بسحب فاق التوقعات من مخزونات الخام الأمريكية، لكن المكاسب حدت منها مخاوف من أن يتسبب ارتفاع أسعار الفائدة في ضعف النمو الاقتصادي العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 74.34 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 69.86 دولار للبرميل.

وكان خاما القياس ارتفعا حوالي ثلاثة بالمئة أمس الأربعاء بعدما قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام انخفضت بواقع 9.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو حزيران، وهو ما تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض المخزونات 1.8 مليون برميل.

وقال دينيس كيسلر، نائب الرئيس لشؤون التداول في بي.أو.كيه فايننشال “المتداولون في النفط في حيرة من أمرهم بسبب ارتفاع أسعار الفائدة مع مخاوف من حدوث ركود عالمي في مقابل ازدياد الطلب على السفر وتراجع إمدادات الخام”.

ويساور المستثمرين القلق من ارتفاع أسعار الفائدة وتبعاته على النمو الاقتصادي خاصة بعد أن أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أنه يتوقع استمرار اتخاذ قرارات بشأن رفع أسعار الفائدة بوتيرة معتدلة في الشهور المقبلة.

وتراجع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في 20 شهرا، مما يرسم صورة متفائلة لسوق العمل يمكن أن تشجع مجلس الاحتياطي المركزي (البنك المركزي الأمريكي) على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.