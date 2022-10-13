الخميس 17 ربيع الأول 1444 ﻫ - 13 أكتوبر 2022 |
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النفط يغلق مرتفعاً 2% بفعل تراجع مخزونات الديزل

منذ 20 ثانية
النفط

النفط

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أغلقت أسعار النفط على ارتفاع بنحو اثنين بالمئة اليوم الخميس، إذ أدت المستويات المنخفضة لمخزونات الديزل قبل فصل الشتاء إلى عمليات شراء وحولت مسار الخسائر المبكرة التي أعقبت ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين التي فاقت التوقعات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر كانون الأول 2.12 دولار إلى 94.57 دولار للبرميل، بزيادة 2.29 بالمئة. وزاد الخام الأمريكي الخفيف 1.84 دولار أو 2.1 بالمئة إلى 89.11 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 4.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من أكتوبر تشرين الأول إلى 106.1 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ مايو أيار، مقابل توقعات بانخفاض قدره مليونا برميل.

ودفع ذلك المستثمرين إلى تجاهل زيادة مفاجئة لمخزونات البنزين بمقدار مليوني برميل وزيادة أكبر من المتوقع بنحو عشرة ملايين برميل في مخزونات النفط الخام.

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