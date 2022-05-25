الأربعاء 4 صفر 1444 ﻫ - 31 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

النفط يغلق مرتفعا مع تزايد نشاط التكرير في الولايات المتحدة

25 - مايو - 2022
ترقب في أسواق النفط

ترقب في أسواق النفط

A A A
طباعة المقال

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بدعم من شح في الإمدادات وبينما دفعت شركات التكرير الأمريكية نشاطها إلى أعلى مستوى منذ ما قبل بداية جائحة فيروس كورونا.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو تموز جلسة التداول مرتفعة 47 سنتا لتسجل عند التسوية 114.03 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 55 سنتا لتغلق عند 110.33 دولار للبرميل.

وقالت الحكومة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار مليون برميل الأسبوع الماضي، كما سجل مخزون البنزين انخفاضا متواضعا، لكن مخزونات نواتج التقطير ارتفعت 1.7 مليون برميل. ورفعت شركات التكرير الأمريكية معدلات التشغيل في مصافيها النفطية إلى 93.2 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2019 .

ويستمر شح في إمدادات النفط العالمية بينما يتفادى مشترون النفط من روسيا، ثاني أكبر مصدًر للخام في العالم، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي اليوم إن الاتحاد الأوروبي يأمل بأن يتمكن من الاتفاق على عقوبات لإنهاء واردات النفط الروسي على مراحل قبل الاجتماع القادم للمجلس.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أمريكا
هبوط مخزونات النفط والبنزين الأمريكية في الأسبوع الماضي
قمح
مصر تحدد سعر شراء القمح المحلي
قوات الأمن في الكونغو الديموقراطية
مقتل 14 شخصا في هجوم مسلح بشرق الكونغو الديمقراطية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

لبنان
ساعات قليلة تفصل لبنان عن خلاص محتمل
رامي مخلوف
ظهور المهدي.. رامي مخلوف يتحدث عن علامات كبرى ستظهر قريباً!!
جبران باسيل
باسيل خائف... لا حكومة قبل ضمان عدم محاسبته