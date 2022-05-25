النفط يغلق مرتفعا مع تزايد نشاط التكرير في الولايات المتحدة

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بدعم من شح في الإمدادات وبينما دفعت شركات التكرير الأمريكية نشاطها إلى أعلى مستوى منذ ما قبل بداية جائحة فيروس كورونا.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو تموز جلسة التداول مرتفعة 47 سنتا لتسجل عند التسوية 114.03 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 55 سنتا لتغلق عند 110.33 دولار للبرميل.

وقالت الحكومة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار مليون برميل الأسبوع الماضي، كما سجل مخزون البنزين انخفاضا متواضعا، لكن مخزونات نواتج التقطير ارتفعت 1.7 مليون برميل. ورفعت شركات التكرير الأمريكية معدلات التشغيل في مصافيها النفطية إلى 93.2 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2019 .

ويستمر شح في إمدادات النفط العالمية بينما يتفادى مشترون النفط من روسيا، ثاني أكبر مصدًر للخام في العالم، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي اليوم إن الاتحاد الأوروبي يأمل بأن يتمكن من الاتفاق على عقوبات لإنهاء واردات النفط الروسي على مراحل قبل الاجتماع القادم للمجلس.