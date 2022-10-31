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النفط يغلق منخفضا بفعل توقعات زيادة الإنتاج الأمريكي

منذ ساعة واحدة
أسعار النفط

النفط- تعبيرية

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انخفضت أسعار النفط، الاثنين، وسط توقعات بارتفاع الإنتاج الأمريكي حتى مع تأثر الطلب من ضعف البيانات الاقتصادية الصادرة من الصين وقيود كوفيد-19 الآخذة في الاتساع في البلاد.

وانخفضت العقود الآجلة لمزيج برنت 94 سنتا أو 0.98 بالمئة إلى 94.83 دولار للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.37 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 86.53 دولار للبرميل.

وأثرت القيود الصارمة المتعلقة بكوفيد-19 في الصين على النشاط الاقتصادي والتجاري، مما قلص الطلب على النفط. وانخفضت واردات الصين من النفط الخام للأرباع الثلاثة الأولى من العام 4.3 بالمئة على أساس سنوي في أول انخفاض من نوعه لهذه الفترة منذ 2014 على الأقل.

وأظهرت بيانات حكومية شهرية أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة قفز إلى ما يقرب من 12 مليون برميل يوميا في أغسطس آب، وهو أعلى مستوى منذ ظهور جائحة كوفيد -19.

    المصدر :
  • رويترز

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